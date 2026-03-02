Silivri'de Güvenlik Çemberi: Bir Haftada 22 Bin Kişi Sorgulandı

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında önemli sonuçlar elde edildi.

Emniyet: 15 Bin 198 Kişiye GBT Sorgusu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda 15 bin 198 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 bin 608 araç kontrol edildi. Denetimlerde 29 aranan şahıs yakalanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 50 yoklama kaçağı tespit edilirken, 3 adet silah ele geçirildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konulduğu bildirildi.

Jandarma: 7 Bin 704 Şahıs Sorgulandı

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise 7 bin 704 şahıs ve 6 bin 334 araç sorgulandı.

Denetimlerde 19 aranan şahıs yakalanırken, 15 kişi tutuklandı. 22 yoklama kaçağı tespit edildi. 2 silah ele geçirilirken, 4 gram uyuşturucu madde yakalandı. 17 kişi gözaltına alınırken, 2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamı için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.