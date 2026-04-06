Silivri'de güvenlik denetimleri: 24 aranan şahıs yakalandı

Silivri'de 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan güvenlik denetimlerinde toplam 45 aranan şahıs yakalandı.

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Mart–5 Nisan tarihleri arasında yürütülen denetim ve uygulamalara ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde hem asayişin sağlanması hem de suçla mücadele kapsamında önemli sonuçlar elde edildi.

Emniyet ekiplerinden yoğun denetim

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 16 bin 655 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Trafik ve asayiş uygulamaları kapsamında 2 bin 950 araç kontrol edilirken, 24 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 9 kişi gözaltına alınırken, 37 yoklama kaçağı tespit edildi. Operasyonlarda 1 adet silah ele geçirilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.



Jandarma sorumluluk bölgesinde 7 binin üzerinde sorgu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 7 bin 406 şahıs sorgulanırken, 6 bin 354 araç kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında 21 aranan şahıs yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin uygulamalarında 20 yoklama kaçağı tespit edilirken, 1 silah ele geçirildi. Ayrıca 11 kişi gözaltına alınırken, 47 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



Denetimler kararlılıkla sürecek

Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.