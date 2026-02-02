Silivri'de Güvenlik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Ocak–01 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda binlerce kişi ve araç sorgulanırken, aranan şahıslar yakalanarak adli sürece teslim edildi.

Jandarma Bölgesinde Yoğun Denetim

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen denetimler kapsamında 8 bin 775 şahıs ve 6 bin 959 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 14 şahıs tutuklandı. Denetimlerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 41 kişi tespit edildi, 11 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 adet silah ele geçirildi.

Emniyet Bölgesinde GBT ve Araç Kontrolleri

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünce aynı tarihler arasında yapılan uygulamalarda ise 13 bin 43 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi, 2 bin 151 araç kontrol edildi. Denetimlerde 39 aranan şahıs yakalanırken, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 44 yoklama kaçağı tespit edildi.

Yetkililer, Silivri genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

