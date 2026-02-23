Silivri'de Güvenlik Denetimleri: Bir Haftada Binlerce Sorgu Yapıldı

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında kişi ve araç sorgularından aranan şahısların yakalanmasına kadar birçok başlıkta önemli sonuçlar elde edildi.

Emniyet ekiplerinden yoğun denetim

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü uygulamalarda 14 bin 226 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 2 bin 437 araç kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında 30 aranan şahıs yakalanırken 15 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 42 yoklama kaçağı tespit edildi, 4 adet silah ele geçirildi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye yönelik işlem gerçekleştirildi.

Jandarma bölgesinde de kapsamlı uygulama

İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan çalışmalarda 7 bin 778 şahıs ve 6 bin 657 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 35 aranan şahıs yakalanırken 9 kişi tutuklandı, 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca 65 yoklama kaçağını tespit etti, 1 silah ele geçirildi ve 14 uyuşturucu olayıyla ilgili işlem yaptı.

Güvenlik uygulamaları sürecek

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen çalışmaların özellikle suçun önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması noktasında etkili sonuçlar verdiği vurgulandı.

