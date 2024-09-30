Silivri'de Güvenlik Denetimlerinde 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17.701 kişinin GBT sorgulamasını yaptı ve 3.309 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 25 aranan şahıs yakalanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 64 yoklama kaçağı tespit edilirken, 6 adet silah ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 8.899 kişinin sorgulamasını gerçekleştirip, 5.529 araç üzerinde kontroller yaptı. Bu kapsamda, 32 aranan şahıs yakalandı ve 8 kişi tutuklandı. 58 yoklama kaçağı belirlenirken 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.