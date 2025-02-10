Silivri'de Güvenlik Denetimlerinde Dikkat Çeken Sonuçlar!

Silivri’de vatandaşların güvenliğini sağlamak adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimler sonuçlandı. 03-09 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde elde edilen verilere göre:

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Verileri:

GBT Sorgulaması Yapılan Kişi Sayısı: 13.001

Araç Kontrolü Sayısı: 2.429

Aranan Şahıs Sayısı: 28

Gözaltına Alınan Kişi Sayısı: 9

Yoklama Kaçağı Sayısı: 70

Ele Geçirilen Silah: 2

Yakalanan Uyuşturucu Maddeler: Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Verileri:

Şahıs Sorgusu Sayısı: 9.008

Araç Kontrolü Sayısı: 6.211

Aranan Şahıs Sayısı: 48

Tutuklanan Şahıs Sayısı: 25

Yoklama Kaçağı Sayısı: 139

Ele Geçirilen Silah: 3

Yakalanan Uyuşturucu Miktarı: 550 gram.

Gözaltına Alınan Kişi Sayısı: 13

Göç İdaresine Teslim Edilen Yabancı Uyruklu Şahıs Sayısı: 1

Silivri Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı denetimler, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, bu tür uygulamaların devam etmesinin suç oranlarını daha da azaltacağı görüşünde.

