Silivri'de Güvenlik Denetimlerinde Dikkat Çeken Sonuçlar!
Silivri Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 03-09 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde önemli rakamlara ulaşıldı.
Silivri’de vatandaşların güvenliğini sağlamak adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimler sonuçlandı. 03-09 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde elde edilen verilere göre:
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Verileri:
GBT Sorgulaması Yapılan Kişi Sayısı: 13.001
Araç Kontrolü Sayısı: 2.429
Aranan Şahıs Sayısı: 28
Gözaltına Alınan Kişi Sayısı: 9
Yoklama Kaçağı Sayısı: 70
Ele Geçirilen Silah: 2
Yakalanan Uyuşturucu Maddeler: Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Verileri:
Şahıs Sorgusu Sayısı: 9.008
Araç Kontrolü Sayısı: 6.211
Aranan Şahıs Sayısı: 48
Tutuklanan Şahıs Sayısı: 25
Yoklama Kaçağı Sayısı: 139
Ele Geçirilen Silah: 3
Yakalanan Uyuşturucu Miktarı: 550 gram.
Gözaltına Alınan Kişi Sayısı: 13
Göç İdaresine Teslim Edilen Yabancı Uyruklu Şahıs Sayısı: 1
Silivri Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı denetimler, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, bu tür uygulamaların devam etmesinin suç oranlarını daha da azaltacağı görüşünde.