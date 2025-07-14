Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim
Jandarma ve Emniyet güçlerinden haftalık uygulama raporu açıklandı
Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki kurumun çalışmaları, ilçede güvenliğin sağlanması adına yürütülen etkin mücadeleyi gözler önüne serdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Verileri
Şahıs Sorgusu: 9.010
Araç Sorgusu: 6.356
Aranan Şahıs: 33
Tutuklanan Şahıs: 18
Gözaltı Sayısı: 12
Yoklama Kaçağı: 99
Yakalanan Silah: 1
Göç İdaresine Teslim Edilen Yabancı Uyruklu Şahıs: 4
İlçe Emniyet Müdürlüğü Verileri
GBT Sorgusu: 12.305
Araç Kontrolü: 1.995
Aranan Şahıs: 26
Gözaltı Sayısı: 12
Yoklama Kaçağı: 63
Yakalanan Silah: 2
Uyuşturucu: Muhtelif miktarda madde ve vb.
Güvenliğin Tesisi İçin Kararlılık Sürüyor
Silivri Kaymakamlığı’nın denetim ve koordinasyonuyla güvenlik güçlerinin sahadaki varlığı artarken, vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin korunması için çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı.