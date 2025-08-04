Silivri'de Güvenlik Kuvvetlerinden Yoğun Denetim
Emniyet ve jandarma ekiplerinden suç ve suçlulara geçit yok
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce şahıs ve araç sorgulandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü verilerine göre:
12.183 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
1.986 araç kontrol edildi.
33 aranan şahıs yakalandı.
11 kişi gözaltına alındı.
60 yoklama kaçağı tespit edildi.
3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı verilerine göre:
8.382 şahıs sorgulandı.
5.972 araç kontrol edildi.
21 aranan şahıs yakalandı.
8 kişi tutuklandı.
13 gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
27 yoklama kaçağı tespit edildi.
40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Silivri Kaymakamlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.