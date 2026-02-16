Silivri'de Güvenlik Uygulamaları Sürüyor

Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen haftalık asayiş uygulamalarının sonuçları paylaşıldı. Farklı noktalarda yapılan kontrollerde kamu düzeninin korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 8 bin 433 kişi ile 7 bin 966 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 35 kişi yakalanırken, 21 kişi tutuklandı. Ayrıca 73 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldığı, 5 kişinin gözaltına alındığı ve 1 yabancı uyruklu şahsın İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 14 bin 84 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi, 2 bin 287 araç denetlendi. Uygulamalarda aranan 40 kişi yakalanırken, 13 kişi gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 52 yoklama kaçağı hakkında işlem yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Yetkililer, ilçe genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.