Silivri'de Haftasonu kesintilerine dikkat

26 KASIM 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, CANDEMİR, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MANOLYA, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, YAPAĞCA, ÖZDERE sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.