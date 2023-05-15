Silivri'de hangi parti kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 99.27'si açılırken oyların dağılımı şu şekilde oldu;

AK Parti yüzde 35.49, CHP 25.37, MHP yüzde 10.06, İyi Parti 9.75, Yeşil Sol yüzde 8.8, Yeniden Refah yüzde 2.83, Zafer Partisi 2.25, Diğer 5.42.

İstanbul:

AK Parti yüzde 35.94, CHP yüzde 28.4, Yeşil Sol yüzde 8.16, İyi Parti yüzde 8.12, MHP yüzde 6.19, TİP yüzde 4.05, YRP yüzde 3.28, Zafer yüzde 2.79, Diğer yüzde 2.99

Silivri:

Açılan Sandık: Yüzde 100

Seçmen: 151.415

Kullanılan Oy: 136.935

Geçerli Oy: 133.375

CHP: 34.85

AK Parti: 28.25

İyi Parti: 11.03

MHP: 7.8

Yeşil Sol: 6.43

TİP: 3.28

Zafer: 2.48

Memleket: 1.03

BBP: 0.86

Diğer: 1.52