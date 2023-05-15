Silivri'de hangi parti kaç oy aldı?
Silivrililer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için dün sandığa gitti. Peki Silivri'de partiler kaç oy aldı?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 99.27'si açılırken oyların dağılımı şu şekilde oldu;
AK Parti yüzde 35.49, CHP 25.37, MHP yüzde 10.06, İyi Parti 9.75, Yeşil Sol yüzde 8.8, Yeniden Refah yüzde 2.83, Zafer Partisi 2.25, Diğer 5.42.
İstanbul:
AK Parti yüzde 35.94, CHP yüzde 28.4, Yeşil Sol yüzde 8.16, İyi Parti yüzde 8.12, MHP yüzde 6.19, TİP yüzde 4.05, YRP yüzde 3.28, Zafer yüzde 2.79, Diğer yüzde 2.99
Silivri:
Açılan Sandık: Yüzde 100
Seçmen: 151.415
Kullanılan Oy: 136.935
Geçerli Oy: 133.375
CHP: 34.85
AK Parti: 28.25
İyi Parti: 11.03
MHP: 7.8
Yeşil Sol: 6.43
TİP: 3.28
Zafer: 2.48
Memleket: 1.03
BBP: 0.86
Diğer: 1.52