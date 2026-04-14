Silivri'de hastalıklarda ve yaşlılıkta beslenmeye uzman dokunuş

Bakal, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda kişiye özel beslenme programlarının tedaviye katkısını vurguluyor.

Sağlıklı beslenme yalnızca kilo kontrolüyle sınırlı kalmazken, özellikle kronik hastalıklar ve ileri yaş döneminde hayati önem taşıyor. Bu alanda bilimsel yaklaşımıyla öne çıkan Diyetisyen Ecem Bakal, Silivri’de danışanlarına yönelik özel programlarla hizmet vermeye başladı.

HASTALIKLARDA BESLENME SÜRECİ PROFESYONEL DESTEK GEREKTİRİYOR

Diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi birçok sağlık sorununun beslenme düzeniyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Bakal, hastalıklara özel planlanan beslenme programlarının tedavi sürecine önemli katkı sunduğunu belirtiyor. Her hastanın farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu vurgulayan Bakal, kişiye özel analizlerle hazırlanan programların daha etkili sonuç verdiğini ifade ediyor.

YAŞLILIKTA DENGELİ BESLENME YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

İlerleyen yaşla birlikte metabolizma hızının yavaşladığını ve vücudun besin ihtiyaçlarının değiştiğini belirten Bakal, yaşlı bireylerde doğru beslenmenin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini kaydediyor. Kas kaybının önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kronik hastalıkların kontrol altına alınması için dengeli ve düzenli beslenmenin kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor.

SİLİVRİ’DE BİREYE ÖZEL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan özel sağlık meslek hizmet biriminde danışan kabulüne devam eden Diyetisyen Ecem Bakal, özellikle risk grubunda yer alan bireyler için kontrollü ve sürdürülebilir beslenme programları hazırlıyor.

Bilimsel altyapısını sahaya yansıtan Bakal, Silivri’de hastalıklarda ve yaşlılıkta beslenme konusunda farkındalık oluşturmayı ve bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

