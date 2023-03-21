Silivri'de hatim ile teravih namazı kılınacak

Hatimli teravihler Ramazan ayı boyunca devam edecek. 22 Mart Çarşamba gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Silivri’de hatimle teravih namazı Silivri Abdullah-Aliye Can Camii’nde kılınacak