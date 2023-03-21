Silivri'de hatim ile teravih namazı kılınacak

Silivri'de Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak cami belli oldu. İstanbul'da şehir genelinde ise 111 tane camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

Silivri'de hatim ile teravih namazı kılınacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
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Hatimli teravihler Ramazan ayı boyunca devam edecek. 22 Mart Çarşamba gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Silivri’de hatimle teravih namazı Silivri Abdullah-Aliye Can Camii’nde kılınacak