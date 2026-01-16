Silivri'de Hava Çok Bulutlu, Öğleden Sonra Yağış Bekleniyor

Silivri’de sabah saatlerinde hava 8 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık 6 derece olarak kaydedildi. Gün içerisinde sıcaklığın 9–11 derece aralığında seyretmesi, gece saatlerinde ise 2–4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra yerel sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Nem oranı yüzde 100 seviyesinde seyrederken, rüzgârın kuzey yönlerden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla hafif esinti şeklinde etkili olduğu bildirildi. Hava basıncının ise 1024,3 mb ile yükseliş eğiliminde olduğu gözlendi.

Hava kalitesi “orta” seviyede ölçülürken, polen riskinin bulunmadığı belirtildi. Görüş mesafesi 10 kilometre olarak ölçülürken, UV endeksinin günün kalan bölümünde düşük seviyede kalacağı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle öğleden sonraki saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların yağış ihtimaline karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Gün batımının ise saat 18.04’te gerçekleşmesi bekleniyor.