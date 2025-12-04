Silivri'de Hava Değişiyor: Hafta Sonu Yağış Geliyor

Silivri’de hava durumu verilerine göre ilçede sıcaklıklar gün içinde 9 ile 16 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklığın 8 derece civarında olması nedeniyle uzmanlar dışarı çıkacak vatandaşlara katmanlı giyinme uyarısı yapıyor.

Hava Kuru, Görüş Mesafesi İyi

Silivri’de rüzgâr 8 km/s hızla hafif şekilde eserken, hava oldukça kuru. Görüş mesafesi ise 11 km ile “iyi” seviyede ölçüldü.

Barometrik basıncın düşüş eğiliminde olması, hava değişimlerinin yakın olduğuna işaret ediyor.

Hafta Sonu Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre:

Cumartesi: 18° / 13° – Yer yer sağanak yağış

Pazar: 15° / 10° – Gün boyu yağış ihtimali yüksek

Pazartesi: 11° / 7° – Yağış devam ediyor, hava soğuyor

Salı ve Çarşamba günleri ise bulutlu fakat yağışın azaldığı bir gökyüzü öngörülüyor.

Koşu İçin Uygun Değil

Hava uygulamalarının analizine göre gün içinde hava koşu gibi aktiviteler için uygun değil. Özellikle sabah saatlerinde solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

Hava Kalitesine Dikkat: “Hassas Gruplar İçin Sağlıksız”

Silivri’de hava kalitesi (AQI) 125 seviyesinde ölçülerek “Hassas gruplar için sağlıksız” kategorisine alındı.

Astım, KOAH ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarıda uzun süre kalmamaları ve maske kullanmaları öneriliyor.

Nem Yüksek, UV Düşük

Nem oranı: %89 ile yüksek seviyede

UV endeksi: “Düşük”

Bu durum, gündüz güneş etkisinin sınırlı ama havanın daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.

Gün Doğumu – Gün Batımı

Gün doğumu: 08:15

Gün batımı: 17:38

Gündüz süresi giderek kısalmaya devam ediyor.

Silivri’de önümüzdeki günlerde yağışla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Vatandaşların hava durumu koşullarına göre tedbirli olması tavsiye ediliyor.