Silivri'de Hava Ilık ve Açık Geçiyor
Silivri güne 18°C'lik parçalı bulutlu ve sakin bir havayla başladı. Hissedilen sıcaklığın 18°C olduğu ilçede hava kalitesi 'iyi' seviyede ölçüldü. Nem oranı %64, rüzgâr ise 11 km/sa hızla hafif esinti şeklinde esiyor.
Gün İçinde Sıcaklık 20°C’ye Yükseliyor
Tahminlere göre Silivri’de öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 19–21°C aralığına çıkacak. Günün kalanında yağış beklenmiyor, UV indeksinin düşük seyretmesi bekleniyor.
Hafta Sonu Sağanak Yağış Beklentisi
Cuma gününden itibaren hava değişiyor.
Cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış ihtimali yüksek.
Sıcaklık hafta sonu 11–15°C bandına gerileyecek.
Rüzgâr, Nem ve Görüş Detayları
Rüzgâr: 11 km/sa
Nem: %64
Görüş mesafesi: 13 km
Basınç: 1016,6 mb (yükselişte)
Çiy noktası: 11°C
Gün Doğumu – Gün Batımı
Gün doğumu: 08:08
Gün batımı: 17:40