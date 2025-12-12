Silivri'de Hava Kalitesi Alarm Veriyor: Yağmur Geçişleri ve Durgun Hava Etkili

Hava Kalitesi “Hassas Gruplar İçin Sağlıksız” Seviyede

Ölçümlere göre Silivri’de Hava Kalitesi İndeksi (AQI) 101 olarak kaydedildi. Bu değer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, açık alanda uzun süreli fiziksel aktivitelerin sınırlandırılmasını öneriyor.

Sıcaklık ve Yağış Durumu

Günün ilk saatlerinde 6 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının, gün içinde 13–15 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 8–10 derece aralığında olacak. Saat 08.45 civarında kısa süreli yağmur ihtimali bulunurken, beklenen yağış miktarının 2 milimetrenin altında kalacağı öngörülüyor.

Rüzgâr Durgun, Nem Yüksek

Rüzgârın durgun, saatte yaklaşık 5 kilometre hızında esmesi bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 95 seviyelerinde seyrederek havanın bunaltıcı hissedilmesine neden oluyor. Görüş mesafesi 13 kilometre ile iyi seviyede ölçülürken, atmosfer basıncının 1020 mb civarında olduğu ve düşüş eğiliminde bulunduğu bildirildi.

Gün Doğumu ve Gün Batımı

Silivri’de bugün gün doğumu saat 08.23’te, gün batımı ise 17.38’de gerçekleşecek.

Yetkililer, hava kalitesinin gün içerisinde takip edilmesini, hassas grupların tedbirli davranmasını ve yağmur ihtimaline karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.