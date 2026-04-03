Silivri'de hava kapalı, sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek

Silivri’de sabah saatleri itibarıyla hava 13 derece ve bulutlu seyrediyor. Hissedilen sıcaklığın 11 derece olduğu ilçede, günün ilk bölümünde kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor. Meteorolojik verilere göre gün içerisinde en yüksek sıcaklık 16-17 derece, en düşük sıcaklık ise 9-10 derece seviyelerinde olacak.

Yağış ihtimali düşük seviyede devam edecek

Öğle saatlerinden itibaren yağış ihtimali yüzde 6 ila 10 bandında seyrederken, hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 18 kilometre hızla esmesi beklenirken, nem oranı yüzde 84 seviyelerinde ölçüldü.

Hava kalitesi orta seviyede

Hava kalitesi endeksi (AQI) 62 ile “orta” seviyede değerlendirildi. Özellikle ağaç poleninin yüksek seviyede olması nedeniyle alerjik hassasiyeti olan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Hafta sonu hava açıyor

Tahminlere göre cumartesi günü yer yer yağış devam ederken, pazar gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın yeniden etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 17-18 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek ani yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.