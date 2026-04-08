Silivri'de hava serin, yağmur kapıda

Silivri'de hava sıcaklığı 12-17 derece seyrederken, Perşembe gününden itibaren yağmur etkili olacak ve sıcaklıklar 11-13 dereceye düşecek.

Silivri’de sabah saatlerinde 12 derece ölçülen hava sıcaklığı gün içinde 16-17 derece seviyelerine kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık 11 derece civarında seyrediyor. Gün genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yağış ihtimali düşük seviyelerde kalıyor.

Yağış Perşembe günü başlıyor

Meteorolojik verilere göre Perşembe gününden itibaren bölgede yağmur etkili olacak. Yağış ihtimali yüzde 58 seviyesine çıkarken, Cuma günü bu oran yüzde 60’a kadar yükseliyor. Sıcaklıklar ise yağışla birlikte düşüşe geçerek 11-13 derece bandına gerileyecek.

Nem yüksek, rüzgar hafif

Nem oranının yüzde 83 seviyelerine ulaştığı Silivri’de rüzgar kuzey yönlü ve saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esiyor. Basınç değerlerinde düşüş gözlenirken, bu durum yağışlı havanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Hava kalitesi orta, polen yüksek

Hava kalitesi “orta” seviyede ölçülürken, özellikle ağaç polenlerinin yüksek seviyede olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, alerjik bünyeye sahip vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Hafta sonu toparlanma bekleniyor

Cumartesi ve Pazar günleri yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava yeniden parçalı bulutlu ve daha ılıman bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 14-15 derece aralığında olması bekleniyor.