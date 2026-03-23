Silivri'de Hava Sert Başladı: Yağmur Kapıda

Silivri’de haftanın ilk günü bulutlu ve serin hava etkili oluyor. Sabah saat 08.38 itibarıyla hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklığın 4 dereceye kadar gerilemesi dikkat çekti. Günün en yüksek sıcaklığının 10-11 derece, en düşük sıcaklığının ise 7-8 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.

Öğleden sonra yağış bekleniyor

Meteorolojik verilere göre günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağmur ihtimali yüzde 41 seviyesinde ölçülürken, özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

Hafta boyunca dalgalı seyir

Haftalık tahminlere göre Salı günü yağış ihtimali yüzde 61’e kadar çıkarken, Çarşamba ve Perşembe günleri daha parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Cuma gününden itibaren yağışlı hava yeniden etkisini artıracak.

Rüzgar ve nem dikkat çekiyor

Bölgede rüzgarın saatte yaklaşık 20 km hızla esmesi beklenirken, nem oranının yüzde 91 seviyelerinde olması hava hissiyatını daha soğuk hale getiriyor. Hava kalitesi ise “orta” seviyede ölçüldü.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimi ve yağış ihtimali nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Özellikle dışarı çıkacak vatandaşların yağışa karşı hazırlıklı olması ve mevsim şartlarına uygun giyinmesi tavsiye ediliyor.