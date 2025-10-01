Silivri'de Hayvancılara Büyük Destek: 3500 Çuval Tritikale Yemi Dağıtıldı
Silivri Belediyesi'ne ait arazilerde yetiştirilen 3500 çuval tritikale yemi, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Tarım ve Hayvancılığa Destek Büyüyor
Silivri Belediyesi, yerli üreticiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinde yetiştirdiği yem bitkilerinden elde edilen tritikale yemlerini hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. 3500 çuval olarak hazırlanan yemler, üreticilerin kış dönemi yem ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.
8 Mahalleye Dağıtım Başladı
Silivri Belediyesi tarafından yapılan planlama doğrultusunda, yem dağıtımı şu mahallelerde gerçekleştiriliyor:
Gümüşyaka
Bekirli
Büyüksinekli
Seymen
Kurfallı
Beyciler
Yolçatı
Büyükkılıçlı
Bora Balcıoğlu’ndan Açıklama
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Üreten Silivri vizyonumuz doğrultusunda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu proje sadece bir yem dağıtımı değil, aynı zamanda tarımda kendi kendine yetebilen bir Silivri’nin inşasıdır" dedi.
Ücretsiz ve Yerli Üretim
Tamamı belediye arazilerinde yetiştirilen tritikale bitkisi, hem yem kalitesi hem de maliyet avantajı nedeniyle tercih ediliyor. Belediye ekipleri tarafından paketlenen yemler, üreticilere ücretsiz şekilde teslim ediliyor.