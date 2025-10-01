Silivri'de Hayvancılara Büyük Destek: 3500 Çuval Tritikale Yemi Dağıtıldı

Tarım ve Hayvancılığa Destek Büyüyor

Silivri Belediyesi, yerli üreticiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinde yetiştirdiği yem bitkilerinden elde edilen tritikale yemlerini hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. 3500 çuval olarak hazırlanan yemler, üreticilerin kış dönemi yem ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.

8 Mahalleye Dağıtım Başladı

Silivri Belediyesi tarafından yapılan planlama doğrultusunda, yem dağıtımı şu mahallelerde gerçekleştiriliyor:

Gümüşyaka

Bekirli

Büyüksinekli

Seymen

Kurfallı

Beyciler

Yolçatı

Büyükkılıçlı

Bora Balcıoğlu’ndan Açıklama

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Üreten Silivri vizyonumuz doğrultusunda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu proje sadece bir yem dağıtımı değil, aynı zamanda tarımda kendi kendine yetebilen bir Silivri’nin inşasıdır" dedi.

Ücretsiz ve Yerli Üretim

Tamamı belediye arazilerinde yetiştirilen tritikale bitkisi, hem yem kalitesi hem de maliyet avantajı nedeniyle tercih ediliyor. Belediye ekipleri tarafından paketlenen yemler, üreticilere ücretsiz şekilde teslim ediliyor.