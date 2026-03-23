Silivri'de hobi bahçeleri için kritik eşik: TÜMEVSİAD'dan dikkat çeken açıklama

TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız, Meclis'e sunulan hobi bahçeleri yasa tasarısını sektör için "milat" ve kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Tüm Mobil Ev Sanayicileri Derneği (TÜMEVSİAD) Başkanı Murat Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan hobi bahçelerine yönelik yasa tasarısına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, söz konusu düzenlemenin yalnızca bir mevzuat değişikliği değil, aynı zamanda sektörün geleceğini doğrudan şekillendirecek kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Süreç sektörde yeni bir dönemi başlatıyor

Yıllardır devam eden belirsizliklerin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, hobi bahçelerinin artık sosyal ve ekonomik bir gerçeklik haline geldiğini ifade etti. Yıldız, “Bu başlık görmezden gelinemez. Doğru yönetildiğinde hem devlet hem vatandaş kazanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Dengeli ve yönlendirici düzenleme çağrısı

Yapılacak düzenlemenin yalnızca kısıtlayıcı bir çerçevede kalmaması gerektiğini belirten Yıldız, tarım arazilerinin korunması ve plansız yapılaşmanın önlenmesinin öncelikli olduğunu ancak iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Denetimli, ruhsatlı ve standartları belirlenmiş projelerin çözüm olacağına işaret etti.

Kayıt dışı ile kurumsal ayrımı vurgusu

Sektörde yaşanan sorunların büyük bölümünün denetimsiz ve standart dışı uygulamalardan kaynaklandığını ifade eden Yıldız, yeni yasa ile birlikte kurumsal firmalar ile kayıt dışı yapıların net şekilde ayrılması gerektiğini dile getirdi. Bu ayrımın, sektörün güvenilirliğini artıracağı ve yatırım ortamını güçlendireceği belirtildi.

Artan talep sosyolojik bir gerçeklik

Hobi bahçelerine yönelik talebin her geçen gün arttığını belirten Yıldız, vatandaşların doğayla iç içe yaşam arayışının göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Doğru planlama ile bu alanların kırsal kalkınmaya katkı sağlayabileceğini ve şehir yaşamına alternatif oluşturabileceğini kaydetti.

Kamu ile iş birliği mesajı

TÜMEVSİAD olarak sürecin her aşamasında katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Yıldız, hukukçular, şehir plancıları ve afet uzmanlarıyla birlikte çalışarak sürdürülebilir bir model oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Sürece katkı sağlayan kurumlara teşekkür

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara teşekkür eden Yıldız, düzenlemenin kamu düzenini sağlayan ve vatandaş memnuniyetini artıran örnek bir modelle sonuçlanacağına inandığını belirtti.