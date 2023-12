Silivri'de Hokey heyecanı

TAKİP ET

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Takım Antrenörü Hasdemir; " Silivri İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri. Buraya hokey branşını kazandırmak benim için heyecan verici. Potansiyelli bir ilçe. Kısa zamanda çalışmalarımızla dikkat çektik. Amacım her zaman buradan yetenekli sporcuları keşfedip Milli Takımlara sporcu kazandırmak. " dedi.

İRANLI HOCALARDAN SİLİVRİYE ZİYARET

İran'da dünya kupasında tarih yazmış ve Aynı zamanda Taylan Ülkesi Milli Takım Baş Antrenörü Esfandyar Safaei ve Taylan Milli Takım Kondisyoneri İranlı Ali Reza Salmanzade Özel davet ile Silivri’ye geldiler.

Hasdemir; " Hocalarımız Silivri'ye gelerek salonda incelemelerde bulundu. Türkiye'de kamp yapmayı düşündüklerini söylediler. Bu bizim için mutluluk verici. Sonuçta İki ülkenin işbirliği ile güzel gelişmeler olabilir. Ekonomik olarak ülkemize Silivri'mize spor Turizmi olarak güzel destekler gelebilir. Bu bizler için çok büyük bir şans hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.



HER ZAMAN YANIMIZDALAR

Hasdemir; " Her yeni başlangıçlar çok zor olsa da heyecan vericidir. Bu zorlukları aşmamızda her zaman yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Türkiye Hokey Federasyonu Değerli Başkanımız Sadık Karakan, Başkan Vekilimiz Bayram Yüksel ve Federasyonun kıymetli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. " dedi.