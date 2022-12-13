Silivri'de Huzur toplantısı düzenlenecek

21.12.2022 Çarşamba günü saat 14:00’te Yaşar Kemal Fuaye Salonu’nda başlayacak olan toplantıya Silivri’de ikamet eden bütün vatandaşlar davetli.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada: “Polis halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşlarımızın sorunlarına yerinde çözüm bulmak amacıyla İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının da katılacağı bir huzur toplantısı düzenlenecektir. Teşriflerinizi bekler, saygılar sunarız…” ifadesi kullanıldı.