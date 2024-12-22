Silivri'de Huzur Toplantısı Düzenleniyor
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla, halkın sorunlarına çözüm bulmak ve polis-halk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla huzur toplantısı gerçekleştirilecek.
Silivri’de polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulunabilmesi amacıyla bir huzur toplantısı düzenleniyor. Toplantıya, Silivri İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katılım sağlayacak.
Etkinlik, 25 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'te Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Silivri İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ın davetiyle gerçekleşecek toplantıya tüm vatandaşlar davetlidir.
Huzur toplantısında, vatandaşların beklenti ve önerileri dinlenecek, sorunlara çözüm yolları aranacak.
Tarih: 25 Aralık 2024
Saat: 14.00
Yer: Yaşar Kemal Sergi Salonu