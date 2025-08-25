Silivri'de Huzurevinde Tatbikat: Kızılay'dan Yaşlılara Afet Dersi

Türk Kızılay Silivri Şubesi, afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle Akçil Kardeşler Huzurevi’nde kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte huzurevinde kalan büyüklerimiz ve huzurevi personeline afet bilinci farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, afet anında doğru hareket biçimleri, güvenli alanlara yönlendirme ve tahliye yöntemleri anlatıldı.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatla, huzurevi sakinleri öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Böylece afet anında panik yerine bilinçli ve güvenli hareket etmenin önemi pekiştirildi.

Tatbikat sonrası konuşan bir huzurevi sakini, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Allah göstermesin, böyle bir durum yaşarsak artık ne yapacağımızı biliyoruz. Bizleri unutmayan ve güvenimizi artıran herkese teşekkür ederiz.”

Türk Kızılay Silivri Şubesi yetkilileri, bu tür çalışmaların toplumun her kesimi için hayati olduğunu vurgulayarak, benzer eğitim ve tatbikatların farklı kurumlarda da sürdürüleceğini açıkladı.