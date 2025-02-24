Silivri'de İbadethaneler Ramazan'a Hazırlanıyor

Silivri Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için gerekli temizlik işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Silivri'de İbadethaneler Ramazan'a Hazırlanıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için gerekli temizlik işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Silivri Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına başladı. Düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik işlemlerinin yanı sıra, Ramazan Ayı öncesinde bu çalışmalar daha kapsamlı bir şekilde yapılıyor.
Belediye ekipleri, cami ve diğer ibadethanelerin iç mekanlarını detaylı bir şekilde temizleyerek, halıların yıkanmasından pencere ve kapı bakımlarına, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden diğer hijyenik önlemlere kadar birçok işlem yapıyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

 