Silivri'de iki gün sürecek elektrik kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?

Silivri genelinde planlı elektrik kesintileri 6 ve 7 Nisan tarihlerinde geniş bir alanda etkili olacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler, kapsamlı trafo merkezi bakımı, önleyici bakım ile yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

6 Nisan’da geniş kapsamlı kesinti 6 Nisan Pazartesi günü Alibey, Mimar Sinan, Semizkumlar ve Yeni Mahalle’nin çok sayıda sokağında elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün Alipaşa ve Bekirli mahalleleri ile Danamandıra Mahallesi’nde de bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

7 Nisan’da yatırım çalışmaları ağırlıkta 7 Nisan Salı günü ise Yeni Mahalle’de bakım çalışmaları devam ederken, Gazitepe ve İsmetpaşa mahallelerinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak. Hürriyet ve Kavaklı mahallelerinin bazı sokakları da planlı kesinti programında yer aldı.

Ortaköy, Selimpaşa ve kırsal mahalleler de etkilenecek Aynı gün Cumhuriyet, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinin bazı bölgeleri ile Çatalca’ya bağlı Ovayenice Mahallesi’nde de kesinti uygulanacak. Büyük Kılıçlı Mahallesi’nde önleyici bakım, Büyük Çavuşlu Mahallesi’nde ise yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak.

Vatandaşlara uyarı Kesintilerin her iki günde de 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların günlük planlamalarını ve elektrikli cihaz kullanımını buna göre yapmaları istendi. Özellikle uzun süreli kesintilere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.