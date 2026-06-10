Silivri'de İki Gün Sürecek Elektrik Kesintisi! İşte Mahalle Mahalle Etkilenecek Bölgeler

Silivri’de elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilecek bakım, önleyici bakım ve trafo merkezi çalışmaları nedeniyle 11 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde birçok mahallede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin her iki gün de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacağı bildirildi.

11 Haziran Perşembe Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler

Büyük Çavuşlu Mahallesi

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Şükrü Sokak ile Gölet ve Sungur Alp Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Gümüşyaka Mahallesi

Önleyici bakım çalışmaları kapsamında Büklüm Çıkmazı, Gülhane Çıkmazı, Günal, Gürani, Halit Ziya Uşaklıgil, Hocapaşa, Lütfü Vardar, Piri Reis, Sude Çıkmazı, Tekcan ve Uçmaz sokaklarında enerji kesintisi yaşanacak.

Seymen Mahallesi

Kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle Akıncı, Akif Çeşme, Avcı, Gazi Yiğit, Gökkubbe, Mondros, Naim, Sosyal, Topraklı ve çok sayıda bağlantılı sokakta elektrik verilemeyecek.

12 Haziran Cuma Günü Kesinti Yaşanacak Bölgeler

Büyük Kılıçlı Mahallesi

Akif Çeşme, Eriş ve Çiftlik sokaklarında önleyici bakım çalışması yapılacak.

Alipaşa, Mimar Sinan ve Yeni Mahalle

Alipaşa Mahallesi Arıkanlı Çiftliği Sokak, Mimar Sinan Mahallesi Günpınar Sokak ve Yeni Mahalle Akören Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Balaban, Gümüşyaka, Mimar Sinan ve Sancaktepe Mahalleleri

Önleyici bakım çalışmaları kapsamında mahalle genelinde belirli bölgelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Kadıköy Mahallesi

Lalezar Sokak'ta planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Gümüşyaka Mahallesi

Acıpayam, Barbaros Kaptan Çıkmazı, Dağlalesi, Hızırreis, Karacaoğlan, Kocasinan, Melikgazi, Piri Mehmet, Piri Reis, Sarayburnu, Simkent, Sunay Akın, Yeşilhisar ve çevredeki çok sayıda sokakta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe Mahallesi

Kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle Ova Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almalarını istedi.