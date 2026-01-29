Silivri'de İki Günlük Elektrik Kesintisi: Çok Sayıda Mahalle Etkilenecek

30 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde Silivri genelinde yatırım, bakım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin her iki gün de 09.00–17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

30 Ocak’ta Üç Mahallede Kesinti

Balaban ve Mimar Sinan Mahalleleri

Yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle Balaban Mahallesi’nde Altıntaş, Böğürtlen, Büyükyalı, Cömert, Fazilet, Kozalaklı, Mayıs, Muzaffer, Omuzdaş, Spor, Ömer Seyfettin, İnanç sokakları ile Mimar Sinan Mahallesi Ulaş Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Kavaklı ve Yeni Mahalle

Yeni trafo merkezi (TM) tesisi çalışmaları kapsamında Kavaklı Mahallesi’nde 600., Akik, Dirhem, Diyar, Güzel, Hayati, Kavaklı, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç sokakları ile Yeni Mahalle’de Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit ve Özkan sokaklar kesintiden etkilenecek.

Gümüşyaka Mahallesi

Kapsamlı TM bakım çalışmaları nedeniyle Gümüşyaka Mahallesi’nde çok sayıda cadde ve sokakta planlı kesinti yapılacak. Yetkililer, çalışmanın şebeke güvenliği açısından önem taşıdığını bildirdi.

31 Ocak’ta Kesintiler Devam Edecek

Gümüşyaka Mahallesi

Yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında Aydıncık, Bayramören, Bozyazı, Büyükyalı, Derince, Dilovası, Emirsultan, Ertuğrulgazi, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Memduhoğlu, Samandağ ve Silifke sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Alibey ve Fatih Mahalleleri

Abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle Alibey Mahallesi Halim Uluşahin ve Mümin Ark sokakları ile Fatih Mahallesi’nde Ayhan Karakiraz, Bünyamin Çıkmazı, Davulcu Salih, Gelişim, Hastane, Hasippaşa, Işıklar, Kumru, Leylak, Ok, Okul, Pir, Sülün, Varyemez, Yazarlar, Yüken ve Özertem sokakları etkilenecek.

Yeni Mahalle ve Beyciler Mahallesi

Yeni Mahalle’de SCADA/OSOS çalışmaları kapsamında Beyza Çıkmazı, Mümin Çengel ve Şair Baki sokaklarında; Beyciler Mahallesi’nde ise yeni TM tesisi çalışmaları nedeniyle Beyazağaç ve Sağduyu Sokak’ta kesinti yapılacak.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağını belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları ve planlamalarını kesinti saatlerine göre yapmaları çağrısında bulundu.