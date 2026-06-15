Silivri'de İki Günlük Elektrik Kesintisi Uyarısı

17 Haziran Çarşamba günü ise Fener, Sancaktepe, Seymen, Yolçatı, Balaban ve Akören mahallelerinde kesintiler 09.00-17.30 saatleri arasında sürecek.

Silivri'de 16 ve 17 Haziran tarihlerinde bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Silivri’de 16 ve 17 Haziran tarihlerinde bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de 16 Haziran Salı ve 17 Haziran Çarşamba günü farklı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin, yatırım, ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi, bakım çalışmaları ve abone/şube bağlantısı nedeniyle yapılacağı bildirildi.

16 Haziran’da Sancaktepe, Fevzipaşa, Alipaşa, Küçük Kılıçlı ve Çeltik mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalar kapsamında Ayışığı, Cambaztepe, Devicioğlu, Fındıklı, Hacı Arif Bey, Lades, Madenli, Altınhoroz, Buyruk, Ezber, Kayalar, Kıvanç ve Kızılcık sokakları başta olmak üzere birçok bölge etkilenecek.

Aynı gün Fevzipaşa Mahallesi’nde Bağdaş, Derman, Devran, Değer, Elmalı, Gazipaşa, Gökçek, Gölet, Hurma, Kuleli, Kuşak, Selimiye, Yalnız, Yaver, Yusuf Ziya Kaya, Ziya Gökalp ve Çil sokaklarında da abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak.

17 Haziran’da ise Fener, Sancaktepe, Seymen, Yolçatı, Balaban ve Akören mahallelerinde planlı kesinti yapılacak. Fener Mahallesi’nde geniş kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle çok sayıda sokak 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Sancaktepe Mahallesi’nde de 17 Haziran’da kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Akören Mahallesi Sultan Çeşme Sokak’ta ise kesinti 09.30-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek yapılacağını belirtti.