Silivri'de iki taraf arasındaki kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

İstanbul Silivri’de iki grup arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Yaşanan hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, Polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri Yeni Mahallesi KİPTAŞ 2 sitesinde meydana geldi. Site içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine ekipler, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı. Olayın bastırılmasının ardından polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Site içerisinde yaşanan hareketlilik, kavga anları ve polisin müdahalesi, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.