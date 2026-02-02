Silivri'de İkinci Dönemin İlk Dersi 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, ikinci dönemin ilk ders saatinde Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu’nu ziyaret ederek etkinliklere katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Damat, Türk bayrağının tarihimizdeki yeri ve millî değerlerimiz açısından taşıdığı anlam üzerine değerlendirmelerde bulundu. Millî bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Uygulama

“Bayrak Sevgisi” teması, yalnızca Silivri ile sınırlı kalmayarak Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama çerçevesinde, bir hafta boyunca yaklaşık 18 milyon öğrenciye bayrak ve vatan sevgisi anlatılacak.

Silivri’de Eğitim Rakamları

Silivri genelinde eğitim öğretim faaliyetleri 126 okul ve kurumda sürdürülürken, ilçede 36 bin 506 öğrenci ve 2 bin 545 öğretmen görev yapıyor. Toplam derslik sayısının ise 1.695 olduğu açıklandı.

Okul türlerine göre dağılımda; ilkokul ve ortaokul düzeyinde 21 okul, genel ortaöğretim kapsamında 23 lise, mesleki ve teknik eğitim alanında ise 16 okul bulunuyor.

Ara Tatil ve Eğitim Takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.