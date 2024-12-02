Silivri'de İlçe Emniyet ve Jandarma Birimlerinden Yoğun Denetim

Silivri Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli sonuçlara imza attı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda sorgulama, gözaltı ve kontrol yapıldığı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü Denetimleri

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şu sonuçlar elde edildi:

15.769 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

2.894 araç kontrol edildi.

15 aranan şahıs yakalandı.

7 kişi gözaltına alındı.

44 yoklama kaçağı tespit edildi.

2 silah ele geçirildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı Denetimleri

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aynı tarihlerdeki denetimleri ise şu şekilde gerçekleşti:

8.195 kişi sorgulandı.

5.646 araç kontrol edildi.

26 aranan şahıs yakalandı.

6 kişi tutuklandı.

72 yoklama kaçağı tespit edildi.

Her iki birim de, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlardan, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında güvenlik birimlerine bilgi vermeleri istendi.