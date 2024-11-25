Silivri'de İlçe Emniyet ve Jandarma'dan Huzur Denetimi

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerin sonuçları açıklandı. Huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önemli verilere ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Denetim Verileri:

Şahıs sorgusu: 8.108 kişi

Araç sorgusu: 5.760 araç

Aranan şahıs: 31

Tutuklu sayısı: 10

Yoklama kaçağı: 85 kişi

Yakalanan silah: 1

Gözaltı sayısı: 9

İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklu şahıs: 1

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Denetim Verileri:

GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı: 15.783

Araç kontrolü: 2.848 araç

Aranan şahıs: 24

Tutuklu sayısı: 10

Yoklama kaçağı: 55 kişi

Yakalanan silah: 5

Ele geçirilen uyuşturucu madde: Çeşitli miktarlarda

Huzur ve Güvenlik Sağlanıyor

Silivri’de kamu düzeninin korunması adına yapılan çalışmalar kapsamında, toplamda binlerce kişi ve araç denetlenerek, suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam ediyor. İlçe Kaymakamlığı, bu tür çalışmaların süreceğini ve halkın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.