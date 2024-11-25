Silivri'de İlçe Emniyet ve Jandarma'dan Huzur Denetimi
18-24 Kasım Tarihleri Arasında Yapılan Denetimler Sonuçlandı
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerin sonuçları açıklandı. Huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önemli verilere ulaşıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Denetim Verileri:
Şahıs sorgusu: 8.108 kişi
Araç sorgusu: 5.760 araç
Aranan şahıs: 31
Tutuklu sayısı: 10
Yoklama kaçağı: 85 kişi
Yakalanan silah: 1
Gözaltı sayısı: 9
İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklu şahıs: 1
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Denetim Verileri:
GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı: 15.783
Araç kontrolü: 2.848 araç
Aranan şahıs: 24
Tutuklu sayısı: 10
Yoklama kaçağı: 55 kişi
Yakalanan silah: 5
Ele geçirilen uyuşturucu madde: Çeşitli miktarlarda
Huzur ve Güvenlik Sağlanıyor
Silivri’de kamu düzeninin korunması adına yapılan çalışmalar kapsamında, toplamda binlerce kişi ve araç denetlenerek, suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam ediyor. İlçe Kaymakamlığı, bu tür çalışmaların süreceğini ve halkın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.