Silivri'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığında düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda ilçenin yönetim ve koordinasyonuna dair önemli konular ele alındı.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan liderliğinde düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, kamu kurumlarının uyumlu çalışmasını ve ilçenin gelişimine yönelik projelerin değerlendirilmesini hedefledi. İlgili kurum amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, ilçede yürütülen faaliyetler, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Kaymakam Toğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.