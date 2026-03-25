Silivri'de imar planı tartışması: Revizyon çağrısı öne çıktı

Silivri’de Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerini kapsayan TEM Otoyolu kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Harita Mühendisleri Odası Silivri Temsilcisi Süheyl Kırkıcı sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylanan ve askı süreci devam eden planların hazırlanmasında katılımcı yöntemlerin yeterince işletilmediğini belirten Kırkıcı, planlama sürecine yerel aktörlerin dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırkıcı, planlama süreçlerinin yalnızca teknik personelle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak mahalle temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının sürecin asli unsuru olması gerektiğini dile getirdi. Bu yaklaşımın planların daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacağını belirten Kırkıcı, şeffaflığın aynı zamanda planların sahiplenilmesini güçlendireceğini kaydetti.

Vatandaşların önemli bir bölümünün kendi parselleriyle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade eden Kırkıcı, bu durumun sahada ciddi bir belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Planların yeterince incelenmeden tartışıldığını belirten Kırkıcı, bunun zaman ve kaynak kaybına yol açtığını dile getirdi.

Mahalle toplantılarının askı sürecinden önce yapılması gerektiğini belirten Kırkıcı, mevcut bilgilendirme çalışmalarının geç kaldığını ifade etti. Planların tamamen iptal edilmesi yerine mevcut plan üzerinden teknik düzeltmeler yapılmasının daha doğru olacağını vurgulayan Kırkıcı, sokak sokak ve parsel bazlı çalışmalarla kısa sürede revizyon yapılabileceğini söyledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun planlara ilişkin verdiği revizyon sözünü önemli ve uygulanabilir bulduğunu ifade eden Kırkıcı, sürecin ortak akılla yürütülmesi halinde bölge ihtiyaçlarına uygun planların ortaya çıkabileceğini belirtti. Meslek örgütleri olarak sürece teknik destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.