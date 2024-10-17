Silivri'de İş Fırsatları Buluşması Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Silivri İş Fırsatları Buluşması"nda iş arayan vatandaşlar ve işverenler bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar, farklı sektörlerdeki iş fırsatlarını yakından tanıma imkanı bulurken, işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanlarla doğrudan iletişim kurma şansı elde etti.

Silivri'de gerçekleşen bu buluşma, hem iş gücü piyasasında köprü görevi gördü hem de yerel istihdamı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.