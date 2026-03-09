Silivri'de İş Sağlığı Hizmetlerinde Yeni Dönem

Silivri’de işletmelere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan 4D OSGB, büyüyen hizmet kapasitesi doğrultusunda yeni adresinde faaliyetlerine devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü’nün eski binasının bulunduğu Marmara Plaza’da hizmet veren kurum, modern altyapısı ve geniş hizmet ağıyla dikkat çekiyor.

İş Sağlığı Hizmetlerinde Kurumsal Çözümler

Kuruluşundan bu yana birçok kuruma iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hemşiresi hizmeti sağlayan 4D OSGB; çalışan sağlığı hizmetleri kapsamında işletmelere kapsamlı çözümler sunuyor. Kurum, iş yerlerindeki risklerin yönetilmesi, çalışanların sağlık kontrollerinin yapılması ve işe giriş sağlık raporlarının düzenlenmesi gibi kritik süreçleri kendi bünyesinde yürütüyor.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmekle kalmayan 4D OSGB, işletmelerin verimliliğine katkı sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda firmaların uzmanlık gerektiren süreçleri güvenle devrederek kendi ana faaliyet alanlarına odaklanabilmeleri sağlanıyor.

İlçede Bir İlk: Sağlık Bakanlığı Onaylı Laboratuvar

Yeni merkezinde daha geniş ve konforlu bir hizmet alanı oluşturan 4D OSGB, ilçede Sağlık Bakanlığı onaylı işe giriş sağlık laboratuvarına sahip ilk merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Kurum bünyesinde OSGB hizmetleri, revir hizmeti, işe girişte gerekli sağlık raporları ve testler ile laboratuvar hizmetleri tek çatı altında sunuluyor.

Hijyen standartlarına uygun şekilde tasarlanan merkezde, çalışan sağlığına yönelik tüm işlemler modern ekipmanlar ve uzman kadro eşliğinde gerçekleştiriliyor.

İş Güvenliğini Kurum Kültürüne Dönüştürme Hedefi

4D OSGB yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca mevzuat gerekliliği olarak değil, kurum kültürünün bir parçası olarak benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu doğrultuda kurum; sürekli eğitim, geliştirme programları ve yenilikçi yönetim anlayışıyla hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor.

4D OSGB’nin temel hedefleri arasında iş kazalarını ve kayıpları en aza indiren bir güvenlik kültürü oluşturmak, işletmelere endüstriyel ve teknolojik bilgi transferi sağlamak ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişimine katkı sunmak yer alıyor.

Kaliteyi standart hale getirmeyi ve güvenilir hizmet sunmayı ilke edinen 4D OSGB, Silivri’de kurumsal yapısı, güler yüzlü hizmet anlayışı ve modern altyapısıyla iş dünyasına destek vermeye devam ediyor.

