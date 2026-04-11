Silivri'de ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, motosikletle çarpıştı

Silivri'de trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen otomobil sürücüsü, motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yusuf EkerEditör
Haberin Özeti

  • Silivri Yenimahalle'de trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen bir otomobil, seyir halindeki motosikletle çarpışarak kazaya neden oldu.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, trafik ışığı ihlali nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Edinilen bilgilere göre olay Silivri Yenimahalle’de yaşandı. İddiaya göre kavşakta trafik ışıklarını ihlal eden sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza sonucu savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.