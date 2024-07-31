Silivri'de, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Silivri'de, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri İsmail Haniye için bugün gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Silivri’de, İsrail’in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri İsmail Haniye için bugün gıyabi cenaze namazı kılınacak. Tahran’da düzenlenen ve İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Haniye, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Silivri Şubesi tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazı, Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek.