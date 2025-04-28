Silivri'de Jandarma ve Emniyet Ekiplerinden Sıkı Denetim

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi.

Silivri'de Jandarma ve Emniyet Ekiplerinden Sıkı Denetim
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Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 21-27 Nisan tarihleri arasındaki denetimlerinde:
8.332 şahıs sorgulandı,
6.046 araç kontrol edildi,
31 aranan şahıs yakalandı,
12 kişi tutuklandı,
51 yoklama kaçağı tespit edildi,
4 şahıs gözaltına alındı,
3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi,
2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise:
12.877 kişinin GBT sorgusu yapıldı,
2.295 araç kontrol edildi,
28 aranan şahıs yakalandı,
8 kişi gözaltına alındı,
44 yoklama kaçağı tespit edildi,
5 adet silah ele geçirildi,
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Silivri’de halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Jandarma ve Emniyet güçleri denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor.