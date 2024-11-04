Silivri'de Jandarma ve Emniyet Ekiplerinden Yoğun Denetim

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ilçede güvenliği sağlamak amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın denetimleri kapsamında 7996 şahıs ve 5940 araç sorgulandı. Bu denetimler sonucunda, aranan 43 şahıs yakalanırken, 8 kişi tutuklandı. 154 yoklama kaçağı tespit edildi ve 2 adet silah ele geçirildi. Ayrıca, 9 kişi gözaltına alınırken 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu 4 şahıs ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 15845 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 2868 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 18 aranan şahıs yakalanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 75 yoklama kaçağı tespit edildi ve 1 silah ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler de dikkat çekti.