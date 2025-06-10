Silivri'de Jandarma ve Emniyet Güçlerinden Yoğun Denetim: Suçlular Tek Tek Tespit Edildi

Silivri Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği için kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Veriler, hem kararlı operasyonların hem de etkili kontrollerin sonuçlarını ortaya koydu.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Verileri:

11.060 şahıs sorgulandı

8.581 araç sorgusu yapıldı

31 aranan şahıs yakalandı

12 kişi tutuklandı

93 yoklama kaçağı tespit edildi

6 kişi gözaltına alındı

2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Verileri:

14.537 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

2.442 araç kontrolü gerçekleştirildi

23 aranan şahıs yakalandı

8 kişi gözaltına alındı

1 silah ele geçirildi

68 yoklama kaçağı tespit edildi

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Silivri’de Huzur ve Güvenlik İçin Ortak Kararlılık

Kaymakamlık koordinesinde hareket eden kolluk kuvvetleri, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Silivri'de suçla mücadelede kararlılığın sürdüğü bu süreçte, halkın huzuru için emniyet ve jandarma güçleri 7/24 görev başında.