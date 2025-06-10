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- Silivri'de Jandarma ve Emniyet Güçlerinden Yoğun Denetim: Suçlular Tek Tek Tespit Edildi
Silivri'de Jandarma ve Emniyet Güçlerinden Yoğun Denetim: Suçlular Tek Tek Tespit Edildi
02-09 Haziran tarihleri arasında Silivri'de yapılan güvenlik denetimleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Silivri Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği için kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Veriler, hem kararlı operasyonların hem de etkili kontrollerin sonuçlarını ortaya koydu.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Verileri:
11.060 şahıs sorgulandı
8.581 araç sorgusu yapıldı
31 aranan şahıs yakalandı
12 kişi tutuklandı
93 yoklama kaçağı tespit edildi
6 kişi gözaltına alındı
2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Verileri:
14.537 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
2.442 araç kontrolü gerçekleştirildi
23 aranan şahıs yakalandı
8 kişi gözaltına alındı
1 silah ele geçirildi
68 yoklama kaçağı tespit edildi
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Silivri’de Huzur ve Güvenlik İçin Ortak Kararlılık
Kaymakamlık koordinesinde hareket eden kolluk kuvvetleri, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Silivri'de suçla mücadelede kararlılığın sürdüğü bu süreçte, halkın huzuru için emniyet ve jandarma güçleri 7/24 görev başında.