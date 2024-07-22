Silivri'de Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyonlar
Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda önemli başarılar elde edildi.
Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda önemli başarılar elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde:
7662 şahıs sorgulandı.
4740 araç kontrol edildi.
19 aranan şahıs yakalandı.
2 kişi tutuklandı.
46 yoklama kaçağı tespit edildi.
12 kişi gözaltına alındı.
2843 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
11 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Suç ve Suçlulara Karşı Etkin Mücadele
Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü de 15-21 Temmuz tarihleri arasında yaptığı denetimlerle suç ve suçlulara geçit vermedi. Yapılan operasyonlarda:
13653 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
2042 araç kontrol edildi.
31 aranan şahıs yakalandı.
12 kişi gözaltına alındı.
52 yoklama kaçağı tespit edildi.
1 silah ele geçirildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Silivri İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına önemli adımlar atıldı.