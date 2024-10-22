Silivri'de Jandarma ve Emniyet'ten 14-20 Ekim Denetimleri: Aranan Şahıslar ve Kaçaklar Yakalandı

ilivri’de 14-20 Ekim tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı denetim sonuçları:

Şahıs sorgusu: 8.502

Araç sorgusu: 5.975

Aranan şahıs: 36

Tutuklu sayısı: 5

Gözaltı sayısı: 5

Yakalanan uyuşturucu madde: 6 gram

Yoklama kaçağı: 57

İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklu şahıs: 9

Bu süreçte 57 yoklama kaçağı yakalandı ve 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü denetim sonuçları:

GBT sorgulaması yapılan kişi sayısı: 16.934

Araç kontrolü: 3.214

Aranan şahıs: 19

Gözaltı sayısı: 2

Yakalanan silah: 1

Yakalanan uyuşturucu madde: Muhtelif miktarda

Yoklama kaçağı: 62

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise aynı dönemde 16.934 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı ve aranan 19 şahsı yakaladı. Denetimler sonucunda bir adet silah ele geçirilirken, çeşitli miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Silivri genelinde gerçekleştirilen bu denetimler, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir şekilde devam ediyor.