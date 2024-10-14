Silivri'de Jandarma ve Emniyet'ten Başarılı Haftalık Denetimler

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 07-13 Ekim 2024 tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde İlçe Jandarma ekipleri, 8.172 kişinin ve 5.840 aracın sorgusunu yaptı. 35 aranan şahıs yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, 157 yoklama kaçağı tespit edildi. 14 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ise aynı tarihlerde 17.697 kişinin GBT sorgulamasını yaptı ve 3.229 araç kontrol edildi. Emniyet ekipleri, 25 aranan şahsı yakalayıp, 9 kişiyi gözaltına aldı. Denetimler sırasında 89 yoklama kaçağı tespit edilirken, 3 silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silivri'de gerçekleştirilen bu denetimler, ilçenin güvenliği açısından büyük önem taşırken, kamu düzeninin korunmasına katkı sağladı.