Silivri'de Jandarma ve Emniyet'ten Huzur Denetimi
7 günde binlerce kişi sorgulandı, çok sayıda aranan şahıs yakalandı
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi. Uyuşturucudan aranan şahıslara, silahlardan yoklama kaçaklarına kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü: 14-20 Temmuz tarihleri arası
12.470 kişiye GBT sorgusu yapıldı.
2.073 araç kontrol edildi.
28 aranan şahıs yakalandı.
7 kişi gözaltına alındı.
77 yoklama kaçağı tespit edildi.
2 silah ele geçirildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı: 21-27 Temmuz tarihleri arası
8.277 şahıs sorgulandı.
5.745 araç denetlendi.
16 aranan şahıs yakalandı.
7 tutuklama gerçekleştirildi.
37 yoklama kaçağı belirlendi.
1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
11 kişi gözaltına alındı.
512 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hedef: Huzur ve Güvenlik
Silivri’de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.