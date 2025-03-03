Silivri'de Jandarma ve Emniyetin Denetimleri Sıkı Devam Ediyor!
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı.
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı verileri:
8.399 şahıs sorgulandı.
6.108 araç sorgulandı.
43 aranan şahıs yakalandı.
19 kişi tutuklandı.
82 yoklama kaçağı tespit edildi.
5 silah ele geçirildi.
5 kişi gözaltına alındı.
10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü verileri:
13.813 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
2.489 araç kontrol edildi.
37 aranan şahıs yakalandı.
15 kişi gözaltına alındı.
82 yoklama kaçağı tespit edildi.
2 silah ele geçirildi.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Silivri’de güvenliği sağlamak adına yapılan bu çalışmalar kapsamında birçok suç unsuru ortaya çıkarıldı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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