Silivri'de Jandarma ve Emniyetten Yoğun Denetim: Aranan 62 Şahıs Yakalandı
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda;
17.254 şahıs sorgusu,
9.212 araç sorgusu yapıldı.
Bu denetimlerde 34 aranan şahıs yakalanırken, 12 kişi tutuklandı. Ayrıca 216 yoklama kaçağı tespit edildi.
Denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
1 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aynı tarihlerdeki denetimlerinde ise;
12.154 kişinin GBT sorgulaması,
2.005 araç kontrolü gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 28 aranan şahıs yakalandı, 13 kişi gözaltına alındı.
53 yoklama kaçağı, 3 ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Silivri Kaymakamlığı, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.